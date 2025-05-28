Просроченную и испорченную продукцию продавали в «Светофоре» в Карелии

Фальсифицированные, просроченные и испорченные товары продавали в карельских магазинах «Светофор». Россельхознадзор арестовал 1,36 тонны животноводческой продукции, сообщили в ведомстве.

Также на исследование отправили 13 проб отобранной продукции, в 8 нашли несоответствия, из них 5 – в молочной продукции по показателям фальсификации.

В сгущенных сливках из Брянской области, сливочном масле и сметане из Ставропольского края, плавленом сыре из Ульяновской области, твороге из Ивановской области обнаружили растительные жиры, что указывает на подделку. В масле, сливках сгущенных и сметане нашли сорбиновую кислоту, в твороге – микробную трансглутаминазу.

Фальсифицированную продукцию арестовали, о нарушениях сообщили в Россельхознадзор по месту нахождения предприятий-изготовителей.

В отношении должностных лиц и юридического лица возбуждены административные дела. В ближайшее время определятся, как поступить с арестованной продукцией. Сейчас магазины сети низких цен проверяют по поручению российского правительства.

Примечание: растительные жиры стигмастерин, кампестерин, бета-ситостерин используют как заменители более дорогого молочного жира.

Сорбиновая кислота - пищевой консервант, может вызвать пищевую аллергию, способствует разрушению витамина B12 в организме.

Микробная трансглутаминаза запрещена при производстве пищевой продукции в России и Евразийском экономическом союзе. Ее используют для фальсификации пищевой продукции (склеивание мелких кусочков мяса и рыбы, зернение творога и пр.), чтобы скрыть низкое качество сырья. © «Петрозаводск говорит»