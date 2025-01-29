Выбор редакции: новые тарифы, убитая пенсионерка и спасенная черепаха

В Карелии вступили в силу новые тарифы на электроэнергию для населения, утвержденные постановлением Госкомитета республики по ценам и тарифам.

Арестован замминистра имущественных и земельных отношений Карелии, обвиняемый в получении взятки на 530 тысяч рублей. Суд заключил его под стражу.

В Лахденпохье произошло аварийное отключение электричества, причиной которого стало возгорание трансформатора. Десятки улиц остались без света.

В Петрозаводске вырастет стоимость проезда в автобусе №26. С 1 февраля пассажирам придется платить за проезд 50 рублей.

Русло реки незаконно перекрыли рядом с Бесовцом. Прокуратура остановила незаконное строительство.

Рядом с Костомукшей найдено тело пенсионерки, которая пропала 22 января вместе со своим мужем. Женщину убили, считают следователи.

Задержан водитель автобуса, который вызвал широкий общественный резонанс после разговора с ребенком в автобусе в Петрозаводске.

Живую черепаху выбросили в мусоропровод в Петрозаводске. Но неравнодушные люди спасли ее от гибели.

Таким запомнился нам этот день. Увидимся завтра. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи. // фото: «Петрозаводск говорит»