ГАИ предупредила водителей о ночных ограничениях для транспорта

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила, что в ночь на четверг на ряде улиц будет запрещена стоянка автомобилей. Ограничение вводится с полуночи до 6:00 утра и связано с проведением снегоуборочных работ.

В указанный период парковка будет запрещена:

- на улице Балтийской (нечетная сторона, участок от Парфенова до Лыжной), - на улице Ровио (четная сторона), - на Лососинском шоссе (четная сторона), - на улице Древлянка (четная сторона).

Дополнительно ограничения вводятся в дневное время:

- с 10:00 до 17:00 на четной стороне улицы Торнева, - с 08:00 до 18:00 на Пухнинском проезде.

В ГАИ напомнили, что все автомобили, припаркованные в нарушение запрета, будут эвакуированы на спецстоянку, поскольку мешают работе коммунальной техники.

Водителям рекомендуют внимательно следить за дорожными знаками и информационными табличками, чтобы избежать штрафов и неприятностей. // фото: ГАИ Петрозаводска