29 января 2025, 21:37
Общество

ГАИ предупредила водителей о ночных ограничениях для транспорта

В Петрозаводске этой ночью запретят парковку на нескольких улицах: список адресов

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила, что в ночь на четверг на ряде улиц будет запрещена стоянка автомобилей. Ограничение вводится с полуночи до 6:00 утра и связано с проведением снегоуборочных работ. 

В указанный период парковка будет запрещена: 

- на улице Балтийской (нечетная сторона, участок от Парфенова до Лыжной), 

- на улице Ровио (четная сторона), 

- на Лососинском шоссе (четная сторона), 

- на улице Древлянка (четная сторона). 

Дополнительно ограничения вводятся в дневное время: 

- с 10:00 до 17:00 на четной стороне улицы Торнева, 

- с 08:00 до 18:00 на Пухнинском проезде. 

В ГАИ напомнили, что все автомобили, припаркованные в нарушение запрета, будут эвакуированы на спецстоянку, поскольку мешают работе коммунальной техники.

Водителям рекомендуют внимательно следить за дорожными знаками и информационными табличками, чтобы избежать штрафов и неприятностей. // фото: ГАИ Петрозаводска

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новости Карелии
Петрозаводск
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уборка снега