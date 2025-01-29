29 января 2025, 20:07
Происшествия

В Лахденпохье сгорел трансформатор: десятки улиц остались без света

В Лахденпохье аварийное отключение электричества: когда включат свет?

В Лахденпохье произошло аварийное отключение электричества, причиной которого стало возгорание трансформатора. Об этом сообщили местные власти со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района. 

Без электроснабжения остались несколько улиц, в том числе Ленина, Каменистая, Пионерская, Луговая, Загородная, К. Маркса, Полевая, Садовая, Холмистая, Советская и Спортивная. Также свет отключился во втором городке. 

На месте происшествия уже работают специалисты. По предварительным данным, аварийно-восстановительные работы займут около двух часов. Об этом сообщили в официальном сообществе администрации района. 

Жителям рекомендуется следить за обновлениями информации и подготовиться к временным неудобствам. // фото: unsplash.com

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новости Карелии
Лахденпохья
отключение электричества
авария