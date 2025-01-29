Водитель иномарки опрокинул ее в кювет и покалечил трех пассажиров

Сегодня, 29 января, в Лахденпохском районе случилось ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Согласно предварительным данным, 69-летний водитель Renault Duster не учел дорожные и метеорологические условия и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся.

В результате пострадали три пассажира, их увкезли в Сортавальскую ЦРБ. Обстоятельства ДТП уточняют, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. // фото: скриншот видео