29 января 2025, 19:17
Происшествия

Суд заключил под стражу экс-чиновника Карелии за коррупцию

Арестован замминистра имущественных и земельных отношений Карелии, обвиняемый в получении взятки на 530 тысяч рублей

В Петрозаводском городском суде прошло закрытое заседание, в ходе которого рассматривался вопрос об избрании меры пресечения для 48-летнего бывшего замминистра имущественных и земельных отношений Карелии. Следствие обвиняет его в получении взятки в крупном размере. 

По материалам дела, с октября 2020 года по май 2022 года чиновник, используя свое служебное положение, принял незаконное вознаграждение на сумму свыше 530 тысяч рублей. Взамен он оказывал покровительство санаторию «Марциальные воды» и способствовал решению вопросов в его пользу. Взятка, по данным следствия, была предоставлена в виде бесплатного отдыха для него и его семьи. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Чиновник останется под арестом до 27 марта. // фото: СУ СКР по Карелии

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