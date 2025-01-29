Суд заключил под стражу экс-чиновника Карелии за коррупцию

В Петрозаводском городском суде прошло закрытое заседание, в ходе которого рассматривался вопрос об избрании меры пресечения для 48-летнего бывшего замминистра имущественных и земельных отношений Карелии. Следствие обвиняет его в получении взятки в крупном размере.

По материалам дела, с октября 2020 года по май 2022 года чиновник, используя свое служебное положение, принял незаконное вознаграждение на сумму свыше 530 тысяч рублей. Взамен он оказывал покровительство санаторию «Марциальные воды» и способствовал решению вопросов в его пользу. Взятка, по данным следствия, была предоставлена в виде бесплатного отдыха для него и его семьи.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Чиновник останется под арестом до 27 марта. // фото: СУ СКР по Карелии