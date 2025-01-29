Появились фото с места сильного пожара в Костомукше: сгорели машины

Фотографии масштабного пожара в Костомукше 28 января опубликовали в паблике 2-го пожарно-спасательного отряда. Огонь вспыхнул в гаражном кооперативе.

По информации пожарных, пламя серьезно повредило пять гаражных боксов и две машины – они полностью уничтожены.

Напомним, сигнал о ЧП поступил в 04:57 утра во вторник.

Лишь в течение часа пожарным удалось локализовать и ликвидировать огонь.

В тушении принимали участие 12 человек, задействовавших три единицы техники. // фото: «2 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ФПС по РК»/ВКонтакте