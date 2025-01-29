Гаражный бокс с автомобилями сгорел в Карелии

На севере Карелии полыхало. Костомукшиским спасателям сигнал о возгорании в гаражном кооперативе «Лада» поступил 28 января в 04:56.

К приезду пожарных огонь чувствовал себя полноправным хозяином в спаренном гаражном боксе. Локализовать пожар смогли лишь спустя час, затем его ликвидировали полностью. В ходе тушения пришлось подвозить воду от пожарного гидранта в двух километрах от места огненного ЧП, а для разборки конструкций - применять бензорез и бензопилу.

В результате пожара два гаражных бокса были повреждены на площади 100 квадратных метров, также были повреждены два автомобиля. Причину возгорания и ущерб устанавливают. // фото freepik.com