29 января 2025, 08:20
Происшествия

Гаражный бокс с автомобилями сгорел в Карелии

Серьезный пожар произошел в Костомукше рано утром 28 января

На севере Карелии полыхало. Костомукшиским спасателям сигнал о возгорании в гаражном кооперативе «Лада» поступил 28 января в 04:56.

К приезду пожарных огонь чувствовал себя полноправным хозяином в спаренном гаражном боксе. Локализовать пожар смогли лишь спустя час, затем его ликвидировали полностью. В ходе тушения пришлось подвозить воду от пожарного гидранта в двух километрах от места огненного ЧП, а для разборки конструкций - применять бензорез и бензопилу.

В результате пожара два гаражных бокса были повреждены на площади 100 квадратных метров, также были повреждены два автомобиля. Причину возгорания и ущерб устанавливают. // фото freepik.com

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Метки: 
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новости Карелии
пожар