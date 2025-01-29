Пожар вспыхнул в пятиэтажном доме в Карелии

Пожар вспыхнул в пятиэтажном доме на Комсомольской улице, 3-а, в Кондопоге. Спасатели о возгорании сообщили 28 января в 20:06. По тревоге были подняты пожарные расчеты.

Как оказалось, на последнем этаже горела деревянная дверь в квартиру. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 3 квадратных метра.

При помощи средств индивидуальной защиты из опасной зоны вывели двух человек. На пожаре никто не пострадал. // фото из телеграм-канала МЧС Карелии