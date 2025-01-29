Два человека травмированы в аварии с грузовиком Volvo

На трассе «Кола» в Карелии столкнулись легковой автомобиль и грузовик Volvo. О дорожном инциденте в Кондопожском районе спасателям сообщили 28 января в 20:35.

Транспортные средства получили механические повреждения. Досталось и людям. По информации МЧС Карелии, пострадали два человека, их доставили в больницу.

Спасатели помогали на месте ДТП. Специалисты отключили аккумуляторную батарею. // фото телеграм-канал МЧС Карелии