29 января 2025, 07:16
Беспилотник сбили над Ладожским озером
О работе ПВО сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
Система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над Ладожским озером.
БПЛА был уничтожен ночью 29 января недалеко от берега во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«Разрушений и пострадавших нет»,
- написал Дрозденко в телеграм-канале. Он добавил, что беспилотная опасность в регионе снята и поблагодарил военных.
Ночью в Пулково временно не принимали и не отправляли самолеты, об этом со ссылкой на Росавиацию писала «Фонтанка». // фото «Петрозаводск говорит»