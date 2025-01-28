Пятерых нелегалов нашли в Карелии и выдворили из страны

В МВД Карелии сообщили о вынесении решений относительно пяти иностранных граждан из стран ближнего зарубежья, которым был запрещен въезд на территорию России. Нелегалы находились в Кемском и Сортавальском районах, а также в Петрозаводске.

Причиной решения стали нарушения миграционного законодательства: отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание в стране, а также уклонение от выезда после истечения разрешенного срока пребывания. Суды Карелии оштрафовали этих граждан и вынесли решение о их административном выдворении.

Иностранцы были принудительно высланы за пределы России и не смогут въехать в страну в течение ближайших пяти лет. // фото: pixabay.com