28 января 2025, 19:14
Пятерых нелегалов нашли в Карелии и выдворили из страны
Пять иностранцев из стран ближнего зарубежья лишились права въезда в Россию
В МВД Карелии сообщили о вынесении решений относительно пяти иностранных граждан из стран ближнего зарубежья, которым был запрещен въезд на территорию России. Нелегалы находились в Кемском и Сортавальском районах, а также в Петрозаводске.
Причиной решения стали нарушения миграционного законодательства: отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание в стране, а также уклонение от выезда после истечения разрешенного срока пребывания. Суды Карелии оштрафовали этих граждан и вынесли решение о их административном выдворении.
Иностранцы были принудительно высланы за пределы России и не смогут въехать в страну в течение ближайших пяти лет. // фото: pixabay.com