Мужчина сжег имущество соседей на 3,5 млн рублей – его будут судить

В Костомукше будут судить 47-летнего местного жителя, которого обвиняют в уничтожении и повреждении чужого имущества. Это привело к серьезному ущербу для соседей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Следствие установило, что в мае прошлого года обвиняемый, занимаясь заменой кровельного материала на крыше своего гаража на улице Звездная, нарушил необходимые меры предосторожности при работе с огнем.

Это привело к возникновению пожара, который уничтожил и повредил имущество соседей на общую сумму более 3,5 миллиона рублей.

Во время расследования мужчина не признал свою вину в совершении преступления. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. // фото: pixabay.com