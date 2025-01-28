28 января 2025, 18:38
Мужчина сжег имущество соседей на 3,5 млн рублей – его будут судить
В Костомукше накажут местного жителя, виновного в крупном ущербе соседям из-за случайного пожара
В Костомукше будут судить 47-летнего местного жителя, которого обвиняют в уничтожении и повреждении чужого имущества. Это привело к серьезному ущербу для соседей, сообщили в прокуратуре Карелии.
Следствие установило, что в мае прошлого года обвиняемый, занимаясь заменой кровельного материала на крыше своего гаража на улице Звездная, нарушил необходимые меры предосторожности при работе с огнем.
Это привело к возникновению пожара, который уничтожил и повредил имущество соседей на общую сумму более 3,5 миллиона рублей.
Во время расследования мужчина не признал свою вину в совершении преступления. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. // фото: pixabay.com