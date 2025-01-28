Аферисты лишили смолянина 9 миллионов и позвонили, чтобы поблагодарить

Житель Смоленска стал жертвой мошенников, потеряв девять миллионов рублей. Инцидент произошел 14 января, когда мужчине 1962 года рождения поступил звонок от неизвестного, сообщили в МВД региона.

Звонивший предложил пройти медицинский осмотр, на что смолянин согласился. Вскоре ему начали звонить другие аферисты, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов, которые убедили мужчину, что его средства находятся под угрозой. Чтобы обезопасить свои накопления, он якобы должен был перевести деньги на безопасные счета.

Следуя указаниям мошенников, мужчина перевел всю сумму, а позже передал деньги курьеру. После этого аферисты поблагодарили его за деньги и ироничным тоном сообщили, что теперь «хорошо проводят время за его счет».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. // фото: freepik.com