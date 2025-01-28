Деревья незаконно срубили на севере Карелии

Прокуратура дошла до Верховного суда Карелии, чтобы добиться возмещения ущерба от незаконной рубки деревьев.

Нарушения были выявлены в Кемском районе. По информации прокуратуры, в период с 2021 по 2022 годы бывшая глава администрации Кривопорожского поселения необоснованно выдала разрешения на спил деревьев, находившихся в федеральной собственности. Ущерб от незаконной рубки превысил 80 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Прокурор обратился с иском в суд, чтобы взыскать с виновного ущерб. Но суд требования не поддержал. Была подана апелляция. В итоге Верховный суд Карелии позицию прокуратуры поддержал и взыскал в районный бюджет сумму причиненного ущерба. // фото freepik.com