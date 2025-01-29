В Карелии изменили тарифы на электроэнергию: что ждет потребителей

В Карелии вступили в силу новые тарифы на электроэнергию для населения, утвержденные постановлением Госкомитета республики по ценам и тарифам. Об этом сообщили в официальном паблике ведомства.

Как пояснили представители комитета, стоимость электричества теперь рассчитывается с учетом нескольких факторов: объема потребления, наличия стационарных электроплит и электроотопительных установок, а также местоположения потребителя — в городе или сельской местности.

При этом до 1 июня 2025 года для индивидуальных жилых домов, недавно введенных в эксплуатацию, расчет будет производиться по установленным диапазонам.

В отопительный период тарифы будут применяться в соответствии с категорией «наличие электроотопительных установок и (или) стационарных электроплит». Эти нормы закреплены в постановлении Госкомитета Республики Карелия от 29 ноября 2024 года № 167.

Собственникам домов, расположенных в газифицированных населенных пунктах, рекомендовано обратиться в энергосбытовую компанию. Для подтверждения права на льготные тарифы необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие электроплит и электроотопительных установок в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). // фото: freepik.com