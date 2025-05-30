Выбор редакции: ДТП с автобусом и молитвы за мальчика

Два медвежонка из Орла и Медвежьегорского района набирают силы в зоокомплексе – кушают кашу, пьют молоко, а один еще и в озере купается.

Гособвинитель требовал ужесточить приговор бывшему главному госинспектору Северо-Западного управления Ростехнадзора Георгию Хе, Верховный суд немного изменил приговор городского суда.

В Хийденсельге более 20 бараков на грани распада.

Водителю автобуса стало плохо прямо в поездке, автобус вылетел в кювет. В салоне были четыре человека. Один получил травму руки, у одной женщины ухудшилось самочувствие. Водитель и два пассажира были госпитализированы.

В Карелии молятся за мальчика, укушенного энцефалитным клещом.

Жильцы дома на Кукковке страдают от наркоманов и разборок в подъезде. Полицию вызвали из-за мужчины с оружием, его задержали.

Житель Карелии умер после несчастного случая на работе.

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