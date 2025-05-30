Жильцы изъеденных крысами домов бьют тревогу - бараки на грани распада

Жители питкярантской Хийденсельги пожаловались на коммунальный беспредел. Кадры того, в каких домах живут люди, показали в сообществе «Народный фронт».

В домах - потрескавшиеся печи, бкрысиные дыры, проваливающиеся полы, на улице – стоящие из последних сил сараи, туалет на улице представляет собой просто комнату ужасов, место, куда сливают помои – не лучше. За водой приходится ходить к колодцу. Местные жители говорят, что были раньше водоразборные колонки, но теперь их нет.

Как указано в источнике, на грани распада более 20 двухэтажных бараков. При этом за коммунальные услуги люди платят в управляющую компанию.

Местные жители обращались в питкярантскую администрацию, прокуратуру, следственные органы и полицию. В конце 2024 года прокуратура внесла представление гендиректору управляющей компании с требованием устранить нарушения и возбудила административное дело. Но люди утверждают, что никаких изменений нет.

«Управляющая компания отказывается выполнять многие требования, а жители утверждают, что она вообще бездействует», - указано в паблике Народного фронта.

Активисты просят жилищный надзор Карелии провести проверку и привлечь к ответственности виновных. © «Петрозаводск говорит»