Погибшего на СВО 38-летнего бойца похоронили в Карелии

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Григорий Оноев. Сегодня в деревне Мегрега состоялись похороны бойца СВО, сообщает паблик администрации Олонецкого района.

Григорий Оноев родился в деревне Тукса в 1987 году, он воспитывался в многодетной семье. Учился в школах Туксы и Олонца, затем получил специальность тракториста-машиниста в Гатчине. В 2014 году вместе с семьей переехал в Мегрегу. Там он работал в различных организациях.

В июне 2023 года Григорий Оноев принял решение подписать контракт с Вооруженными силами РФ. 15 мая 2025 года военнослужащий погиб в зоне СВО в возрасте 38 лет.

Власти района выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца. © «Петрозаводск говорит»