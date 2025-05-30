Максим Мазуровский стал мастером управления событиями

Продюсер фестиваля «Воздух Карелии» Максим Мазуровский прошел обучение в «Мастерской новых медиа» по программе «Мастерская управления событиями» для организаторов общественно-значимых событий.

Общественный деятель представить проект музыкального фестиваля и попал в программу. Обучение заняло три недели и включало также практикумы. За это время с участниками программы поработали более 100 экспертов, среди которых известные и даже звездные имена – Илья Авербух, Иван Охлобыстин. Знаниями делились начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, его заместитель Александр Журавский, курирующий культурную сферу страны, начальник управления президента по региональной политике Алексей Романов, министр спорта России Михаил Дегтярев, эксперты консалтинговой группы «Полилог», руководство национального центра «Россия», директор VK Fest, организаторы крупнейших в России событий и руководство «Мастерской новых медиа».

«Получается, теперь я еще и «мастер управления событиями». К двадцатилетнему опыту организации концертов, форумов, семинаров и фестивалей добавилась и такая крутая образовательная программа», - написал Максим Мазуровский. © «Петрозаводск говорит»