Глава Карелии расставил приоритеты развития районов республики

Глава Карелии Артур Парфенчиков побывал в районах республики, где провел совещания по их социально-экономическому развитию. Об итогах этих совещаний он рассказал в студии телеканала «Ника плюс», в проекте «С Главой о главном».

Отвечая на вопрос ведущей Марины Бедорфас о районах-лидерах по развитию, Артур Парфенчиков, в первую очередь, назвал Петрозаводск, Сортавалу и Кондопогу.

«Петрозаводск, безусловно, остается лидером, что бы там ни говорили. Сегодня здесь идет промышленная реновация и модернизация предприятий. На втором месте Сортавальский округ. В Сортавале уже получают результаты многолетней работы по развитию туристической инфраструктуры. Туризм — это не только развитие транспорта и сферы услуг, это прямые доходы. В Кондопоге тоже есть рост промышленного производства, есть новые предприятия в технопарке, это зона опережающего экономического развития»,

- отметил Артур Парфенчиков.

В среднем, муниципальные доходы показывают рост в 20 процентов, сообщил глава республики. Важно развивать собственные ресурсы районов. Впрочем, первоначальные условия не равны — например, в Лоухском или Пудожском районах они не так привлекательны, как в Приладожье, где «все кипит от туризма».

«Мы понимаем все проблемы Лоухского, Пудожского, Муезерского, Калевальского районов. Наверное, нужны дополнительные меры административной поддержки, и в части приоритетного финансирования тоже»,

- подчеркнул глава Карелии.

Артур Парфенчиков отдельно остановился на теме расселения аварийного фонда. Более 25 тысяч квартир в Карелии признаны аварийными и подлежащими расселению. Республика, как и все регионы страны, ждут начала федеральной программы, но это не значит, что власти сидят сложа руки.

В Беломорске уже начато строительство первого дома. Есть планы по строительству в Петрозаводске, Питкяранте, Лахденпохье и Костомукше. © «Петрозаводск говорит»