30 мая 2025, 16:29
Два медвежонка набирают силы, кушают кашу со сгущенкой и медом
Одного медвежонка привезли в Карелию из Орла, второго - из Медвежьегорского района
фото «Петрозаводск говорит»
В зоокомплексе «Три медведя» в Карелии пополнение: два четырехмесячных медвежонка Лада и Гоша.
Ладу привезли из Орла, она попала в центр дрессировки, но по неизвестным причинам была передана в Карелию. У нее есть раны и ссадины. Сейчас медвежонка лечат, выгуливают, каждый день она купается в Сямозере.
Гошу привезли из Медвежьегорского района. По словам тех, кто его доставил, он зашел в их огород, а мать - медведица утонула.
Руководитель зоокомплекса Василий Попов рассказал, что медвежат кормят козьим молоком, геркулесовой кашей, в которую добавляют мед и сгущенку. В августе планируют построить им большие вольеры. © «Петрозаводск говорит»