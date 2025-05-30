Два медвежонка набирают силы, кушают кашу со сгущенкой и медом

В зоокомплексе «Три медведя» в Карелии пополнение: два четырехмесячных медвежонка Лада и Гоша.

Ладу привезли из Орла, она попала в центр дрессировки, но по неизвестным причинам была передана в Карелию. У нее есть раны и ссадины. Сейчас медвежонка лечат, выгуливают, каждый день она купается в Сямозере.

Гошу привезли из Медвежьегорского района. По словам тех, кто его доставил, он зашел в их огород, а мать - медведица утонула.

Руководитель зоокомплекса Василий Попов рассказал, что медвежат кормят козьим молоком, геркулесовой кашей, в которую добавляют мед и сгущенку. В августе планируют построить им большие вольеры. © «Петрозаводск говорит»