30 мая 2025, 16:29
Общество

Два медвежонка набирают силы, кушают кашу со сгущенкой и медом

Одного медвежонка привезли в Карелию из Орла, второго - из Медвежьегорского района
маленький медвежонок
фото «Петрозаводск говорит»

В зоокомплексе «Три медведя» в Карелии пополнение: два четырехмесячных медвежонка Лада и Гоша.

Ладу привезли из Орла, она попала в центр дрессировки, но по неизвестным причинам была передана в Карелию. У нее есть раны и ссадины. Сейчас медвежонка лечат, выгуливают, каждый день она купается в Сямозере.

Гошу привезли из Медвежьегорского района. По словам тех, кто его доставил, он зашел в их огород, а мать - медведица утонула.

Руководитель зоокомплекса Василий Попов рассказал, что медвежат кормят козьим молоком, геркулесовой кашей, в которую добавляют мед и сгущенку. В августе планируют построить им большие вольеры. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
медвежата
зоокомплекс
Карелия
три медведя