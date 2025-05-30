Верховный суд слегка изменил приговор Георгию Хе

30 мая в Верховном суде Карелии прошли прения сторон по делу Георгия Хе. А под конец рабочего дня был оглашен вердикт.

Бывший главный госинспектор Северо-Западного управления Ростехнадзора пытался обжаловать приговор по делу о покушении на получение взятки в размере 6 млн рублей от директора ООО «Соломенский лесозавод».

Прокурор Скворцов посчитал обвинения полностью доказанными. Он не согласился с приговором, который вынес Денис Катанандов, и просил его ужесточить. Напомним, в январе Хе приговорили к 9 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 7,5 млн рублей, также ему запретили занимать определенные должности в течение 7 лет.

Прокурор не согласен с выводом председателя Петрозаводского городского суда, который изменил квалификацию совершенного преступления, исключив из нее вымогательство взятки.

Скворцов настаивает, что Хе знал, что работы выполнены, но тем не менее отказал в выдаче разрешения на запуск электротехнического оборудования. Прокурор настаивает, что все 6 миллионов рублей предназначались именно Хе, который затем должен был поделиться с посредниками Мухоморовым и Алексеевым. Напротив, суд первой инстанции вменил Хе попытку получить взятку в сумме 2,5 млн рублей.

В связи с этим, гособвинитель просил ужесточить приговор и назначить подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей.

Выступление Георгия Хе было ярким, эмоциональным и длилось больше часа. Подсудимый настаивал на своей полной невиновности, он отметил, что нет никаких доказательств, что Алексеев и Мухоморов планировали поделиться с ним деньгами.

«Где хоть в одном из разговоров хоть одно слово, свидетельствующее о каком-то сговоре или договоренности?»

- сказал Хе.

По его словам, проверяя готовность электрооборудования Соломенского лесозавода он действовал в полном соответствии с инструкциями и законодательством, что, отметил осужденный, подтвердили специалисты Ростехнадзора.

«Абсурд» - слово, которое чаще других повторял Хе, оценивая выводы суда первой инстанции.

По словам Хе, Алексеев и Мухоморов его банально оговорили, чтобы избежать уголовной ответственности.

«Если бы у меня росли волосы на голове, у меня они бы дыбом встали»,

- так оценил Георгий Хе обвинения в свой адрес.

В телефонных разговорах с Алексеевым, сказал осужденный, подрядчик жаловался на то, что лесозавод не оплачивал ему работы. По оценке Хе, все вещественные доказательства говорят о том, что Алексеев и Мухоморов действовали самостоятельно и просто вводили в заблуждение руководство лесозавода, говоря о причастности к сговору госинспектора Ростехнадзора.

Хе рассказал, что уже в процессе судебного разбирательства узнал, что фирма Алексеева фактически не проводила электромонтажные работы, хотя получила за это 18 млн рублей. Эти работы, по его словам, сделала другая компания, но суд не обратил на это внимания.

Георгий Хе вспомнил, что во время одного из его визитов на завод электромонтеру оторвало ноги. Это, по словам осужденного, говорит о неудовлетворительной ситуации с охраной труда. Георгий Хе просил суд его оправдать и восстановить на прежней работе.

Адвокаты Хе настаивали на недоказанности вины бывшего госинспектора. Роман Масалев считает, что Алексееву и Мухоморову просто предложили дать показания против Хе. В противном случае не понятно, зачем непосредственно перед задержанием руководителям завода посредники демонстрировали просроченное удостоверение сотрудника Ростехнадзора на имя Алексеева, которое тот не вернул при увольнении. Ведь, если руководство завода считало, что все решает Хе, показывать удостоверение не имело смысла.

В результате судебная коллегия Верховного суда Карелии незначительно изменила приговор суда первой инстанции. Хе по-прежнему приговорен к 9 годам колонии строгого режима, штрафу - 7,5 млн рублей. Суд запретил ему в течении семи лет занимать еще и государственные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления. © «Петрозаводск говорит»