Осужденный Хе заявил отвод судьи из-за ее фото с Катанандовым

30 мая в Верховном суде Карелии продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Петрозаводского городского суда в отношении Георгия Хе.

Бывший главный госинспектор Северо-Западного управления Ростехнадзора Георгий Хе обратился с ходатайством об отводе председательствующей судьи Ольги Пальчун.

Так как, по мнению, его лишили законного права на защиту, поскольку суд отказал в проведении судебно-технической экспертизы, которая должна была оценить действия бывшего инспектора Ростехнадзора при приемке им электротехнического оборудования на Соломенском лесозаводе.

Георгий Хе убежден, что если бы экспертиза была назначена, то уголовное дело против него развалилось бы. Ранее адвокат Хе сказал, что экспертиза могла бы определить, был ли в действиях Хе злой умысел или он действовал на основании законных требований, предъявляемых к вводу в строй электрооборудования. По его мнению, экспертиза все расставила бы по своим местам.

Но в экспертизе отказал и судья Денис Катанандов, который вынес приговор, и судебная коллегия Верховного суда Карелии.

Хе сказал, что в соцсетях опубликованы совместные фотографии Пальчун и Катанандова, которые отдыхали на Баренцевом море. На этом основании осужденный сделал вывод о личных взаимоотношениях между судьями. Пальчун пояснила, что фотографии сделаны - одна 5 лет назад, другая 10 лет назад неизвестным лицом. Ольга Пальчун сказала, что Денис Катанандов был судьей Верховного суда Карелии, но личных отношений с Катанандовым у нее нет. Коллеги Пальчун отказали в удовлетворении ходатайства Хе.

Городской суд признал Хе виновным в покушении на получение взятки в сумме шести миллионов рублей от директора ООО «Соломенский лесозавод» Андрея Пладова. Суд согласился с позицией гособвинения, что своими действиями бывший госинспектор создавал искусственные препятствия, чтобы притормозить получение заводом разрешения на ввод в строй нового электрооборудования. Хе приговорили к 9 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 7,5 млн рублей, также ему запрещено занимать определенные должности в течение 7 лет. Сам Хе вину не признал. © «Петрозаводск говорит»