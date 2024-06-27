В деле инспектора Ростехнадзора появились новые подробности

27 июня в уголовном деле, возбужденном против главного государственного инспектора Ростехнадзора Георгия Хе, который обвиняется в покушении на получение взятки в размере 6 миллионов рублей у директора Соломенского лесозавода Андрея Пладова, появились новые подробности.

В ходе судебного заседания был допрошен один из двух главных свидетелей по делу – директор ООО «ТД Промтехмаркет» Артем Мухоморов.

ООО «ТД Промтехмаркет» было привлечено в качестве субподрядчика к монтажу оборудования пеллетного завода, который строил Соломенский лесозавод.

По версии гособвинения, Хе препятствовал получению необходимого разрешения на введение в строй электромонтажного оборудования пеллетного цеха. Предложение ускорить получение необходимых документов от Ростехнадзора исходили от Мухоморова и главного инженера «Промстроймаркета» Романа Алексеева.

Артем Мухоморов рассказал в суде, что имеет лишь среднее образование, электротехнического образования у него нет. Он только помогал Алексееву в работах, связанных с электрооборудованием.

«Образования нет, но понимание есть, что делать», - сказал Мухоморов. Со слов свидетеля, Алексеев был знаком с Георгием Хе, и в основном переговоры с инспектором вел он.

Предложение получить взятку с Пладова в сумме 5 миллионов рублей, настаивает Мухоморов, поступило от Георгия Хе. Правда, это он знает лишь со слов Романа Алексеева, который рассказал, что за свои услуги инспектор Ростехнадзора хочет 2,5 миллиона рублей. Алексееву и Мухоморову причиталось по 1,250 миллиона рублей каждому.

Для получения взятки был составлен фиктивный договор на уже выполненные работы на сумму в 6 миллионов рублей, так как один миллион рублей необходимо было заплатить в качестве налогов. Фиктивный договор составлял Алексеев.

Пладов требовал предоставить разрешительные документы, только после этого он готов был заплатить деньги по фиктивному договору.

Утром 7 февраля 2023 года, рассказал Мухоморов, он и Алексеев встретились возле здания Ростехнадзора с Георгием Хе. Инспектор вынес необходимые документы, но на них, по словам Мухоморова, не было подписи.

Свидетель рассказал, что на это обратил внимание Алексеев, а Хе предложил им самим подписать документы. Но они отказались ставить свои автографы. Тогда, продолжил Мухоморов, Георгий Хе ненадолго ушел и вынес уже подписанные документы.

С ними Мухоморов и Алексеев отправились к Пладову, где их и задержали. В тот же день, рассказал свидетель, Хе отправил два сообщение по WhatsApp (прим.ред мессенджер принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена), пытаясь уточнить подписан ли акт. Но к тому моменту и Алексеев, и Мухоморов были уже задержаны и ответить не могли.

Гособвинитель поинтересовался у Мухоморова, что бы было, если бы Пладов отказался заплатить. По словам свидетеля, в этом случае Георгий Хе обещал договориться с сетевой компанией об ограничении мощности для завода. Следующее судебное заседание намечено на 28 июня. // фото «Петрозаводск говорит»