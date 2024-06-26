Пладов рассказал, как у него вымогали взятку в шесть миллионов рублей

Текст, фото: Антонина Кябелева

25 июня в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела против главного государственного инспектора Ростехнадзора Георгия Хе, который обвиняется в покушении на получение взятки в размере 6 миллионов рублей. В судебном заседании были допрошены важные свидетели — начальник службы по экономической безопасности ООО «Соломенский лесозавод» Александр Первов и директор предприятия Андрей Пладов.

Для того чтобы разобраться в нюансах того, о чем рассказали свидетели, коротко напомним главные сюжетные линии этой уголовной истории.

По версии гособвинения, Хе создавал искусственные препятствия для выдачи разрешения на ввод в строй электрооборудования нового пеллетного завода, проект которого реализовывал ООО «Соломенский лесозавод». Запустить новое производство без получения разрешения от Ростехнадзора было нельзя. Сторона обвинения настаивает, что именно инспектор Ростехнадзора организовал схему, по которой Пладова пытались склонить к даче взятки.

В качестве посредников выступили директор ООО «ТД Промтехмаркет» Артем Мухоморов и Роман Алексеев, который представлялся как главный инженер этой компании. ООО «ТД Промтехмаркет» было привлечено в качестве субподрядчика к монтажу оборудования пеллетного завода. Все предложения о возможности ускорить получение необходимых документов от Ростехнадзора исходили именно от Мухоморова и Алексеева. Их задержали на территории лесозавода во время итоговых переговоров с Пладовым, когда уже дошло до перечисления денег по фиктивному договору на счет ООО «ТД Промтехмаркет». Но позднее они были освобождены от уголовного преследования.

Линия защиты строится на версии, что Георгий Хе ничего не знал о взятке и стал жертвой оговора со стороны Мухоморова и Алексеева, которые таким образом решили избежать ответственности.

Александр Первов, в обязанности которого входила проверка компаний, с которыми работал лесозавод, рассказал, что фирму «ТД Промтехмаркет» привлек Михаил Гинзбург. Гинзбург возглавляет ижевскую компанию «Комплексные системы», которая была выбрана в качестве генподрядчика при строительстве пеллетного завода. ООО «ТД Промтехмаркет» Первов на благонадежность не проверял.

Михаил Шогин, адвокат обвиняемого, поинтересовался, как можно было доверить монтаж электрооборудования фирме «ТД Промтехмаркет», которая была зарегистрирована в 2021 году.

«Мы полностью доверяем генеральному подрядчику»,

- сказал Александр Первов.

О том, что Мухоморов и Алексеев вымогают взятку, он узнал в конце ноября 2022 года от руководства Соломенского лесозавода.

«Оценив обстоятельства разговора, мы пришли к выводу, что в отношении нас совершается либо вымогательство взятки, либо мошеннические действия»,

- сообщил свидетель.

По его словам, Пладов связался с собственником лесозавода и получил добро на то, чтобы обратиться в правоохранительные органы.

С Хе начальник службы безопасности встречался один раз - 12 декабря 2022 года во время осмотра инспектором пеллетного завода, который сдавали в три этапа. На выходе из завода, рассказал свидетель, он поинтересовался у инспектора, будут ли какие-то сложности с получением разрешения. «Он сказал, что на второй этап я разрешения дам, но у вас очень большие проблемы с третьим этапом, будет сложно вам пройти», - вспомнил Первов. У начальника службы безопасности создалось впечатление, что госинспектор, образно говоря, «ставит палки в колеса».

«Из-за ваших впечатлений вы новый год праздновали с вашей семьей, а я в тюрьме сидел»,

- не выдержал Георгий Хе.

Парадоксально, но после того, как Мухоморова и Алексеева освободили от уголовного преследования, они как ни в чем не бывало продолжили работать на Соломенском лесозаводе. «Как такое возможно?» - спросил Шогин.

«Пришел Гинзбург и сказал, что некому работать»,

- объяснил начальник службы безопасности.

По его словам, руководство предприятия в интересах запуска пеллетного завода пошло «на этот компромисс».

Андрей Пладов рассказал, что пеллетный завод вошел в список приоритетных инвестиционных проектов. Запустить его планировалось в августе 2022 года, но из-за введенных санкций, нерасторопности энергетиков, необходимости вносить изменения в проект сроки существенно сдвинулись. Когда стали возникать трудности с получением разрешения от Ростехнадзора, Пладов инициировал встречу с Георгием Хе, чтобы выяснить, в чем дело. По словам Пладова, госинспектор сказал, есть недочеты и нужно сделать все на высшем уровне, чтобы впоследствии не возникло проблем, когда объект будут принимать другие комиссии.

О предложении «ускорить» получение документов от Ростехнадзора директор лесозавода узнал от главного инженера предприятия Абрамова, к которому в свою очередь обратился Алексеев. К тому же Алексеев утверждал, что работал в Ростехнадзоре и лично знает Хе. Сначала от Андрея Пладова требовали 5 миллионов рублей наличными.

«Я сказал, что никаких наличных мы передавать не будем»,

- заметил свидетель.

Был составлен фиктивный договор на уже выполненные услуги на 6 миллионов рублей с тем расчетом, что 1 миллион рублей придется заплатить в качестве налогов. И Первов, и Пладов утверждают, что не знают, как планировалось поделить деньги и какая сумма причиталась Георгию Хе. К этому моменту правоохранительные органы были уже в курсе происходящего. По словам директора лесозавода, он отказался перечислять деньги до тех пор, пока не увидит документа.

7 февраля 2023 года в комнате переговоров Соломенского лесозавода состоялась финальная встреча Пладова с Мухоморовым и Алексеевым, которые показали документы. Директор обратил внимание на ошибку: в разрешении было указано, что инспектор осмотрел оборудование 1 января 2023 года, что было нереально из-за новогодних праздников. Пладов вспомнил, что Алексеев начал что-то набирать в телефоне и отправил сообщение Хе:

«Пришел оттуда ответ по вотсапу, о том, что да, я это все исправлю. Он показал все на телефоне непосредственно».

После этого директор дал указание направить платежное поручение в банк, а потом занести документ в переговорную комнату. Сотрудница принесла платежку, а директор показал ее Алексееву. «Алексеев тут же сказал: «Ну все отлично», - вспомнил свидетель. По его словам, он стал набирать номер телефона или сообщение предположительно Хе, чтобы поделиться радостной вестью. Но завершить свои действия не успел, так как в переговорную комнату вошли сотрудники полиции. Директор тут же отменил платежное поручение и деньги остались на счетах лесозавода.

Андрей Пладов подтвердил, что при нем Алексеев не общался с Георгием Хе. О том, что в «деле» участвует госинспектор, Пладов знал лишь со слов Мухоморова и Алексеева.

Шогин обратил внимание, что на видеозаписи финальной встречи Пладов не смотрит на телефон Алексеева, после того, как тот отправил сообщение. Защитник обратился с ходатайством посмотреть при свидетеле запись этой встречи. Судья Денис Катанандов отказал, аргументировав это тем, что пока доказательства представляет сторона обвинения, и у зашиты еще будет возможность вернуться к данному ходатайству. Михаил Шогин, сославшись на материалы дела, отметил, что «никакой переписки по данному факту между Хе и участниками дела не было».

Обвиняемый поинтересовался у Андрея Пладова, кто подавал заявления в Ростехнадзор. Директор сказал, что подписывал заявления он, а относил преимущественно Алексеев. Георгий Хе удивился, почему в материалах дела нет ни одного заявления в Ростехнадзор за подписью Пладова? «Я не знаю», - ответил директор.

В общем, чем дальше сторона обвинения представляет свои доказательства, тем больше вопросов появляется. В ближайшее время планируется допросить Артема Мухоморова. Возможно, он сможет прояснить ситуацию и роль обвиняемого в попытке получить с Пладова миллионную взятку.