Членам семьи бойца вручили его потерянную награду

Орден ветерана Великой Отечественной войны нашли в другом регионе и вернули родным. Награду передали младшей дочери военного, которая живет в Петрозаводске, сообщили в Петросовете.

Орден принадлежал Гамаилу Разумову, он получил этот знак отличия в январе 1945 года после очередного похода в разведку. Данные, которые он собрал, помогли советским войскам занять новые рубежи.

Награду нашли на чердаке дома в небольшом городе Вологодской области, где раньше жил ветеран. Новые жильцы обратились к поисковикам, те разыскали семью героя в Петрозаводске. В преддверии юбилея освобождения города орден возвратили в семью Разумовых.

Гамаил Федорович Разумов родился и жил в деревне Грибаново Вологодской области. Прошел всю войну с 1941 по 1945 год, дошел до Берлина. Награжден медалями «За Отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» и Орденом Отечественной войны первой степени. // фото: Петросовет