На дорогах Карелии в ДТП сначала года погибли 19 человек

На федеральных трассах в Карелии с начала текущего года произошло уже 82 аварии. Такую статистику приводит Госавтоинспекция.

В этих ДТП погибли 19 человек, а 119 получили травмы. Главным образом аварии случаются из-за грубых нарушений правил дорожного движения.

Одно из таких нарушений - это превышение скорости. С начала 2024 года к административной ответственности привлекли более 230 тысяч водителей. // фото: ГИБДД Карелии