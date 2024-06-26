26 июня 2024, 19:10
На дорогах Карелии в ДТП сначала года погибли 19 человек
Аварии в республике в основном происходят из-за нарушений
На федеральных трассах в Карелии с начала текущего года произошло уже 82 аварии. Такую статистику приводит Госавтоинспекция.
В этих ДТП погибли 19 человек, а 119 получили травмы. Главным образом аварии случаются из-за грубых нарушений правил дорожного движения.
Одно из таких нарушений - это превышение скорости. С начала 2024 года к административной ответственности привлекли более 230 тысяч водителей. // фото: ГИБДД Карелии