26 июня 2024, 18:41
Оживленный участок в центре Петрозаводска перекроют
Схема движения изменится в центре карельской столицы
Водителям в Петрозаводске предстоит испытать неудобства: из-за земляных работ изменят схему движения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Работы будут вести с 1 августа по 10 сентября на участке улицы Красной от улицы Герцена до улицы Фридриха Энгельса.
Поэтому с 1 по 25 августа около дома №28 по Красной улице сузят дорогу. С 26 августа по 10 сентября этот участок полностью перекроют.
Водителей призывают быть внимательными и руководствоваться знаками и правилами ПДД. // фото: администрация Петрозаводска