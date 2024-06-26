Оживленный участок в центре Петрозаводска перекроют

Водителям в Петрозаводске предстоит испытать неудобства: из-за земляных работ изменят схему движения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы будут вести с 1 августа по 10 сентября на участке улицы Красной от улицы Герцена до улицы Фридриха Энгельса.

Поэтому с 1 по 25 августа около дома №28 по Красной улице сузят дорогу. С 26 августа по 10 сентября этот участок полностью перекроют.

Водителей призывают быть внимательными и руководствоваться знаками и правилами ПДД. // фото: администрация Петрозаводска