«Карелия Палп» презентовала фотопроект «Династии. Гордость и опора»

26 июня, в канун празднования 95-летия Кондопожского ЦБК (входит в группу компаний «Карелия Палп») в карельском городе бумажников состоялось торжественное открытие фотовыставки под открытым небом «Династии. Гордость и опора». В мероприятии приняли участие руководители группы компаний «Карелия Палп» и Администрации Кондопожского района. Почетными гостями церемонии стали представители трудовых династий предприятий «Карелии Палп» и члены их семей, в том числе – герои фотопроекта.

За богатой, без малого вековой, историей предприятия стоит труд тысяч людей, нескольких поколений. Именно потому юбилейный 2024 год в группе компаний объявлен Годом династий и наставничества. Семьям, чьи судьбы неразрывно связаны с бумажным производством, компания посвятила фотопроект «Династии. Гордость и опора».

Двенадцать полотен выставки установили в одном из самых посещаемых мест Кондопоги, хорошо известном жителям и гостям города, расположенном в непосредственной близости от дороги, ведущей на комбинат.

Уверена, что гордость за наш золотой фонд – трудовые династии – именно то чувство, которое испытает каждый посетитель этой выставки, а особенно представители подрастающего поколения, имеющие отношение к семьям, чьи фотографии мы видим. Лица, которые смотрят на нас со снимков, полны доброты, света и любви, а потому в ответ они вызывают именно такие – добрые – чувства,

– делится директор по персоналу филиала «Карелии Палп» в Кондопоге Ирина Ваничева.

Интерес и любовь к профессии должны быть на первом месте,

- считает Анатолий Филиппович Ковалев, почетный ветеран производства, проработавший 46 лет на комбинате. Его отец Филипп Захарович – родоначальник династии Ковалевых-Бережных-Смирновых участвовал в восстановлении комбината после войны, работал такелажником. На открытие выставки, героями которой стал сам Анатолий Филиппович, его дочь Ирина, внучки Алина и Софья, пришли сразу 11 членов дружной семьи – тружеников комбината в пяти поколениях.

Династия Ковалевых-Бережных-Смирновых – одна из старейших и многочисленных на комбинате: 17 ее членов связали свою судьбу с предприятием, а их общий трудовой стаж приближается к 450 годам.

Гордость и опора – иначе про семьи, которые трудятся у нас, и не скажешь. Их знают, уважают, на них равняются. И пусть на сегодняшней выставке представлена лишь часть династий, она олицетворяет ту безмерную признательность всем, кто через годы и поколения пронес любовь к профессии, преданность родному предприятию и сумел передать это отношение своим детям. Я поздравляю всех нас с тем, что эта выставка состоялась. Она стала прекрасным подарком к 95-летию КЦБК. Убежден, наш проект не только оставит яркий след в истории города, но и привлечет внимание кондопожан и гостей города,

– отметил генеральный директор «Карелии Палп» Юрий Айвазов, обращаясь к гостям церемонии открытия.

Украсили церемонию открытия выставки цветы, их вручили всем представительницам трудовых династий-почетным гостьям мероприятия.

Познакомиться с содержанием выставочных стендов можно, приехав в Кондопогу, или в электронном виде, пройдя по ссылке.

//Фото: пресс-служба группы компаний Карелия Палп