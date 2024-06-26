26 июня 2024, 17:43
На кладбище в Сегеже выделили участок для захоронения погибших на СВО
Участников спецоперации будут хоронить на отдельном участке, его уже огородили
Под захоронения погибших на СВО сегежан выделили специальный участок на городском кладбище. Об этом сообщили в паблике администрации Сегежского муниципального округа.
- В целях упорядочения работы ритуальных служб города в границах действующего кладбища определен участок для захоронений участников СВО,
- сказано в публикации.
Место захоронений, их порядок и вопросы благоустройства определит нормативно-правовой акт, проект которого уже подготовили.
- Сегежане считают, что если будет выделено особое место, где покоятся герои, то будет проще найти захоронения и отдать дань памяти землякам,
- отметили городские власти.
Инициатива выделить под могилы погибших военных отдельное место принадлежит их родным. // фото: Сегежский муниципальный округ