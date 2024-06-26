На кладбище в Сегеже выделили участок для захоронения погибших на СВО

Под захоронения погибших на СВО сегежан выделили специальный участок на городском кладбище. Об этом сообщили в паблике администрации Сегежского муниципального округа.

- В целях упорядочения работы ритуальных служб города в границах действующего кладбища определен участок для захоронений участников СВО,

- сказано в публикации.

Место захоронений, их порядок и вопросы благоустройства определит нормативно-правовой акт, проект которого уже подготовили.

- Сегежане считают, что если будет выделено особое место, где покоятся герои, то будет проще найти захоронения и отдать дань памяти землякам,

- отметили городские власти.

Инициатива выделить под могилы погибших военных отдельное место принадлежит их родным. // фото: Сегежский муниципальный округ