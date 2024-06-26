Стало известно, по каким улицам будет ездить автобус №30

Новый автобусный маршрут свяжет Сулажгорский кирпичный завод, Сулажгору, Октябрьский район, центр, Перевалку и Кукковку.

Сити-менеджер Инна Колыхматова написала на своей странице, что автобус №30 будет следовать по маршруту:

Подсочная улица – Суоярвское шоссе – Сулажгорская улица – Новосулажгорская улица – Первомайский проспект – улица Антикайнена – проспект Ленина – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Гоголевский путепровод – Лососинское шоссе – Лесной проспект –Комсомольский проспект – улица Ровио – Лыжная улица.

Администрация карельской столицы на следующей неделе объявит аукцион на организацию перевозок по новому маршруту. // фото wirestock/ freepik.com