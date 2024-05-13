Директор Соломенского лесозавода успел притормозить дачу взятки

Текст, фото: Антонина Кябелева

13 мая в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении главного государственного инспектора Ростехнадзора Георгия Хе, которого обвиняют в покушении на получение взятки в сумме 6 миллионов рублей путем вымогательства от директора ООО «Соломенский лесозавод» Андрея Пладова.

По версии гособвинения, Хе создавал искусственные препятствия для выдачи разрешения для введения в строй электрооборудования пеллетного цеха. В качестве посредников выступили Роман Алексеев и Артем Мухоморов - представители ООО «ТД Промтехмаркет». Они предложили Пладову организовать за 6 миллионов рублей получение необходимого для запуска цеха разрешения, и тот согласился заплатить. Позднее Алексеев и Мухоморов были освобождены от уголовного преследования.

В ходе судебного заседания были допрошены заместитель главного бухгалтера Соломенского лесозавода Людмила Бискупская и начальник финансово-экономического отдела завода Кристина Семилетова.

Ни Бискупская, ни Семилетова обвиняемого никогда прежде не видели. Семилетова, которую спросили, знает ли она обвиняемого, ответила отрицательно, внимательно посмотрев на адвоката Михаила Шогина. Пришлось объяснить, что Георгий Хе находится рядом.

Именно Семилетова стала свидетелем попытки передать взятку. По ее словам, 7 февраля 2023 года ориентировочно в 10-11 часов утра к ней лично подошел директор и попросил побыстрее оформить платежку на 6 миллионов рублей по договору с ООО «ТД Промтехмаркет» и сразу отнести копию документа ему в комнату переговоров.

«Сказал, максимально быстрее, я буду ждать в переговорке»,

- заметила свидетельница.

По ее словам, договор ей сразу показался странным.

«Договор на что-то, на что-то непонятное мне. Меня на самом деле договор возмутил изначально, когда я его видела, потому что договора в плане не было»,

- сказала Семилетова.

Она выполнила указание Пладова и отнесла в переговорную комнату копию платежного документа. Там, помимо директора, находилось еще два молодых человека, лица которых показались свидетельнице знакомыми, так как она раньше видела их на заводе.

Буквально через 10-15 минут после этого к Кристине Семилетовой прибежал Пладов и дал указание отменить платеж. До этого в коридоре послышался шум и появились «люди в масках». Молодых людей из переговорной комнаты задержали. Ими оказались Алексеев и Мухоморов.

Судья Денис Катанандов поинтересовался, через какое время 6 миллионов рублей могли уйти со счета лесозавода, если бы директор не вбежал в кабинет Семилетовой и не отозвал бы платеж?

Свидетельница объяснила, что все зависело от того, как быстро банк продал бы валюту, которая находилась на счетах Соломенского лесозавода. По ее словам, это могло занять время от нескольких десятков минут до нескольких часов. В общем, Андрею Пладову удалось оперативно остановить передачу взятки.

Пока убедительных доказательств виновности Георгия Хе в суде не прозвучало. Но самые интересные допросы еще впереди. Возможно, картина происходящего будет более понятной, когда в суде выступят Андрей Пладов, Артем Мухоморов и Роман Алексеев. Следующее судебное заседание запланировано на 18 июня.