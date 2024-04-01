В Петрозаводске начался суд над главным инспектором Ростехнадзора

1 апреля в Петрозаводском городском суде началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении главного государственного инспектора Северо-Западного управления Ростехнадзора Георгия Хе. Он обвиняется в покушении на получение взятки путем вымогательства в сумме 6 млн рублей от директора ООО «Соломенский лесозавод» Пладова.

По версии гособвинения, Хе создавал искусственные препятствия для выдачи разрешения для введения в строй электрооборудования. В качестве посредников, настаивает гособвинитель, выступили Алексеев и Мухоморов - представители ООО «ТД Промтехмаркет». Они передали предложение Пладову и тот его принял.

Но деньги на счет компании посредников так и не попали, так как их задержали сотрудники правоохранительных органов. Георгий Хе вину не признает.

«Меня оговорили, и я вам это докажу. Я изучил материалы дела, изучил вещественные доказательства, показания свидетелей. Все они говорят о моей невиновности. Материалы дела явно говорят, что двое негодяев совершили мошеннические действия»,

- сказал подсудимый.

Следующее заседание по делу запланировано на 23 апреля. // Фото: Петрозаводск говорит.