Выяснилось, как будут устранять возникшие из-за закрытого моста пробки

Движение по Лобановскому мосту на улице Мерецкова в Петрозаводске закрыли 30 марта, а 1 апреля на проспекте Александра Невского случился транспортный коллапс. Образовались огромные пробки, спешащие на работу автомобилисты прислали нам фотографии.

На планерном совещании в мэрии в понедельник обсуждали эту проблему. По словам замруководителя Управления автомобильных дорог Карелии Вячеслава Савельева, трафик будут оптимизировать.

Для этого изменят режим работы светофоров, запретят парковаться на некоторых улицах и организуют двустороннее движение там, где сейчас действует односторонний режим. Это планируют сделать в течение двух недель. // фото: «Петрозаводск говорит»