01 апреля 2024, 11:24
Выяснилось, как будут устранять возникшие из-за закрытого моста пробки
Огромные дорожные пробки из-за перекрытого моста на Мерецкова потребовали неординарных мер
Движение по Лобановскому мосту на улице Мерецкова в Петрозаводске закрыли 30 марта, а 1 апреля на проспекте Александра Невского случился транспортный коллапс. Образовались огромные пробки, спешащие на работу автомобилисты прислали нам фотографии.
На планерном совещании в мэрии в понедельник обсуждали эту проблему. По словам замруководителя Управления автомобильных дорог Карелии Вячеслава Савельева, трафик будут оптимизировать.
Для этого изменят режим работы светофоров, запретят парковаться на некоторых улицах и организуют двустороннее движение там, где сейчас действует односторонний режим. Это планируют сделать в течение двух недель. // фото: «Петрозаводск говорит»