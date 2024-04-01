Двух бойцов из Карелии удалось вернуть из плена в этом году

Сегодня на городском планерном совещании с докладом выступила уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко. Она рассказала о возвращении из плена двух военнослужащих из нашей республики.

Один боец, возвращенный из плена в 2024 году, родом из Петрозаводска, второй - из Сегежи. Карельские бойцы находились в зоне проведения специальной военной операции.

Как рассказала Бойченко, работа по вовзращению военных из Карелии началась еще в прошлом году - по обращениям родственников бойцов. Подключили контакты упономоченных по правам человека двух стран - России и Украины.

Как подчеркнула Бойченко, это очень кропотливая работа. И она продолжается. // Фото: администрация Петрозаводска.