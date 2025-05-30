Компания «КСМ» поделилась новостями со стройплощадки в Костомукше

Подробно о ходе строительства объекта рассказал в видеосюжете мастер строительно-монтажных работ компании «КСМ» Никита Ефимов.



Монолитный каркас здания возведён, выполнена кладка наружных стен, частично выполнено остекление. В настоящее время строители выполняют кровельные работы, устройство внутренних инженерных сетей, кирпичную кладку внутренних стен, устройство фиброцементных стяжек полов. В ближайшее время приступят к монтажу алюминиевых конструкций витражей, внутренним отделочным работам и отделке фасадов. На территории объекта выполняется вертикальная планировка, приступают к благоустройству территории.

Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов рассчитан на 200 мест. Территория заведения составит 3,5 гектара, а площадь самого здания - почти 17 тыс. кв. м. Здание трёхэтажное, но большая часть технических и административных помещений, а также пищеблок расположатся в цокольном этаже. Таким образом, 3 этажа будут полностью отданы под проживание. Комнаты для проживания преимущественно двухместные, есть небольшое количество одноместных палат. В каждой комнате предусмотрен балкон. На уличной территории будет организована парковая зона, площадка для занятий физкультурой, площадка с уличными тренажёрами, площадка для занятий садоводческой деятельностью.

Фото и видео: Компания «КСМ»