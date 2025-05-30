Мошенники обещали пенсионерке компенсацию за лекарства и обманули

84-летняя жительница Петрозаводска перевела деньги мошенникам после звонка московского следователя. Незнакомец обещал ей компенсацию за приобретенные некачественные таблетки.

Оказалось, старушка нашла интернет-объявление о продаже лекарств, оставила заявку, указав номер телефона и свои данные. Покупку ей привезли. Женщина сделала еще несколько заказов, но лекарства больше никто ей не привозил, зато позвонил якобы следователь со словами о некачественных препаратах.

Для получения компенсации ее убедили перевести на разные счета 121 440 рублей. Но никакую компенсацию пенсионерка так и не получила. Карельские полицейские завели уголовное дело. © «Петрозаводск говорит»