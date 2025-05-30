30 мая 2025, 14:14
Происшествия

Многие жители Петрозаводска остались без электричества

Электроснабжение пропало в двух районах карельской столицы
Фото: unsplash.com / Ant Rozetsky

Сегодня в 13:50 в Петрозаводске произошло отключение электричества на Кукковке. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, район города остался без света частично. Причиной стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы, срок их окончания не указан.

Помимо этого, в 13:40 электроэнергию отключили в домах на улицах Мичуринской, Островского, Фрунзе, Фурманова, Черняховского и в переулке Черняховского. Там ведутся плановые работы на сетях. © «Петрозаводск говорит»

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