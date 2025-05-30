30 мая 2025, 14:05
Житель Карелии нашел чужую карту и стал преступником
Мужчина из Кондопоги подозревается в имущественном преступлении
Фото: unsplash.com / Michael Fortsch
В полицию Кондопоги обратилась 19-летняя горожанка. Она рассказала, что потеряла свою банковскую карту, а потом обнаружила, что с ее счета списываются деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Под подозрение попал 53-летний житель города бумажников. Выяснилось, что он нашел чужую карту на улице и не стал искать владельца. В течение недели он расплачивался картой в магазинах и потратил 11 тысяч рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. © «Петрозаводск говорит»