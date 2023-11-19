«Вы чем-то недовольны? Психиатрическая бригада едет к вам!»

Текст: Андрей Мазуровский

Президент Путин, выступая недавно на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры, обратил внимание прокуроров на то, что социальные и трудовые права граждан должны быть в фокусе их пристального внимания, и потребовал пресекать бюрократические издевательства над людьми. Подобных примеров в нашей жизни, к сожалению, предостаточно.

Вот что рассказала мне женщина, много лет проработавшая в медицине. Ее рассказ часто прерывался молчанием и выступавшими на глазах слезами. Она справлялась с волнением и продолжала. Физическое и душевное состояние человека, который из последних сил борется за свои права и честное имя, можно понять. Я, повидавший в жизни многое, был потрясен.

Еще раз с горечью подумал: насколько же трудно у нас приходится человеку, который отстаивает свои законные права и не позволяет растоптать себя. И вроде государство имеет огромное количество структур, у которых только одно предназначение: быть гарантами прав человека. Однако кто-то следует этому, кто-то бездействует. Самое ужасное, что есть в их числе есть такие, кто сами становятся активными участниками травли человека.

Но к делу.

Представьте себе, что в дверь вашей квартиры стучат, и на пороге появляются незнакомые люди в белых халатах, которые, не предъявляя никаких документов, заявляют, что вы должны проехать с ними в больницу для проведения психиатрического освидетельствования, так как якобы от соседей поступила жалоба на ваше неадекватное поведение.

К счастью для хозяйки квартиры, прибывшие медики поняли, что перед ними адекватный нормальный человек. Сочтя, что оснований для насильственного направления в диспансер нет, уехали. Представляете, насколько беспомощен человек в такой момент. Ведь это страшно! Такое чувство, что ты смотришь триллер, но это не кино, это реальность.

У Нины Ивановны (назовем так мою собеседницу) есть предположение о том, кто мог придумать и организовать такую «страшилку», так как этому предшествовала следующая ситуация.

Нина Ивановна работает медсестрой в Петрозаводской поликлинике № 3. Длительное время, наблюдала за имеющими место нарушениями, в том числе финансовыми, в отношении пациентов. Убедилась в том, что ее попытки пресечь их тщетны. Обратилась в прокуратуру с жалобой - как говорится, «вынесла сор из избы». Прокурорская проверка действительно выявила ряд нарушений. На заведующую наложили административное взыскание.

И тут началась война, которую главный врач поликлиники О.Ю. Романенко ведет уже почти год. Она организовала несколько административных взысканий за прогулы, якобы совершенные медсестрой, и на этом основании уволила человека, всю жизнь проработавшего в медицине, ветерана труда, имеющего многочисленные поощрения за добросовестный труд. Это известие не прошло бесследно, потерявшую сознание Нину Ивановну увезли в больницу на скорой помощи.

Петрозаводский городской суд, куда за защитой своих прав обратилась Нина Ивановна, решением от 08 июня 2023 года отменил приказы главного врача как незаконные, обязал восстановить медсестру на работе и выплатить все полагающиеся денежные средства (дело в том, что главврач умудрилась еще и незаконно лишить ее зарплаты и президентских выплат за работу в «красной зоне» во время ковида). Судебная коллегия Верховного суда РК оставила решение силе. Служба судебных приставов, возбудив исполнительное производство, обязала заведующую восстановить справедливость.

Но не тут-то было. Как говорится, не для всех закон писан. Пришедшая на работу медсестра была насильственно выдворена с места работы, из здания поликлиники ее вывели вызванные главврачом представители частного охранного предприятия, которые сами никак не могли понять, почему надо выставлять человека, у которого на руках судебные решения о восстановлении ее на работе.

Свои суровые действия главврач объяснила тем, что не имеет права допускать к работе медсестру, не прошедшую медицинский осмотр за 2022 год. Распоряжение главного врача от 9 июня 2023 года обязывало медсестру незамедлительно покинуть рабочее место и территорию ГБУЗ «ГП № 3» до получения заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к работе.

Это очень странное заявление. Как говорится, проснулась через полгода. В перспективе оно тоже будет предметом рассмотрения в суде. Дело в том, что Нина Ивановна вместе со всем коллективом учреждения проходила медосмотр в декабре, как и все предыдущие годы. В противном случае она просто не была бы допущена к работе, тем более с таким негативным к ней отношением руководителя. Странные вещи стали происходить с документами по медосмотру: почему-то вдруг оказалось, что именно ее заключение было сделано только в апреле, а осмотр терапевта оказался пройденным только в мае.

Ну потеряли, так потеряли. Нина Ивановна начала вновь проходить медосмотр. Она отправилась в республиканский психиатрический диспансер за справкой и том, что на учете у них не состоит, но, к огромному удивлению, получила отказ. Представляете, 12 лет выдавали, а сейчас отказали. Оказалось, что там вдруг вспомнили, что где-то около 33 лет назад Нина Ивановна обращалась к ним за консультацией. Да, 1991 году после страшной железнодорожной катастрофы женщине с ребенком удалось чудом спастись из горящего поезда. Она сама пережила шоковое состояние, опасалась и за здоровье ребенка, поэтому обратилась за консультацией. Получила рекомендации в течение двух недель принимать успокоительные таблетки. Все, к счастью, обошлось, почти 33 года это обращение не мешало ее работе.

Здесь я хочу обратиться к жителям республики: Люди, будьте бдительны, ваше намерение посоветоваться и проконсультироваться в республиканском психоневрологическом диспансере может иметь очень печальные последствия!

Служба судебных приставов по Республике Карелия все же обязала главврача республиканской психиатрической больницы И.В. Глатенок представить справку, свидетельствующую, что Нина Ивановна на учете у них не состоит.

Справка есть, но Романенко медсестру к работе по-прежнему не допускает. Теперь начальница выставила незаконное требование к медсестре - пройти психиатрическое освидетельствование, с чем Нина Ивановна не могла согласиться.

Во-первых, требоввние незаконное. Это подтвердила Государственная инспекция труда в РК, направив в городскую поликлинику № 3 Предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства.

Во-вторых, по мнению Нины Ивановны, главврач поликлиники Романенко, ранее работавшая психиатром-наркологом, использует свои связи по предыдущему месту работы и сделает все, чтобы ей там не дали положительное заключение. Будет так, как со справкой а, возможно, и еще страшнее.

Прочитав справку, представленную Главврачом психиатрической больницы И.В. Глотенок, я понимаю, что сам стиль изложения (даже не содержание) документа говорит о том, что здесь уже готовы поставить большой крест на человеке. Много лет знаю Нину Ивановну как исключительно честного, деликатного человека, которого отличает уважительное, доброе отношение к окружающим. Поэтому понимаю, что ссылки на жалобу соседей здесь неуместны, да и в МВД оперативно провели служебное расследование в отношении действий участкового, который инициировал вызов врачей, признали их неправомерными и принесли Нине Ивановне извинения.

Сейчас она на больничном. После многомесячных разбирательств в суде, хождений по инстанциям, необоснованных и несправедливых противозаконных требований главврача поликлиники, здоровье основательно подорвано.

Но она этот страшный путь борьбы за свои права намерена пройти до конца. Впереди новые судебные разбирательства. Найдется ли в республике сила, которая заставит зарвавшегося руководителя соблюдать закон. Такое ощущение, что нет. Ведь многочисленные обращения в Министерство здравоохранения РК, лично к министру М.Е. Охлопкову о тех безобразиях, которые творит главврач Романенко, остаются уже почти год без ответа.

Какой же урок преподала всем главный врач поликлиники? Коллектив запуган, все молчат, так как Романенко любит напоминать на планерках, что может быть с теми, кто будет жаловаться. Кстати, это касается и недовольных пациентов (будьте осторожны!)

И все знают, что это не пустая угроза, так подобные случаи уже имели место быть в этой поликлинике: одна работница написала жалобу в Министерство здравоохранения РК и была после этого главврачом отправлена в психиатрическую больницу на освидетельствование. Другую, тоже после жалобы в министерство, главврач обязала пройти незаконное медицинское психиатрическое освидетельствование. Известны и другие методы избавления от специалистов, игнорирующих установленные «хозяйкой» неписаные правила.

Удивляет и возмущает, как при таком дефиците медицинского персонала, начальница уже почти год воюет с добросовестным работником, ветераном труда, стремясь избавиться от нее. В борьбе за честь мундира, потрачено много сил, времени и бюджетных финансовых средств.

Хотя где тут честь? Вы видите эту честь? Пока в этой ситуации проглядывается только месть человеку, решившемуся открыто заявить о нарушениях в учреждении.

Считаю, что министру Охлопкову следует глубоко разобраться в том, что творит этот руководитель, уже привлекавшийся к ответственности за противоправные действия.

И еще одно соображение, далеко не последнее по важности. Люди старших поколений хорошо помнят времена, когда в нашей стране действовала так называемая карательная психиатрия. Когда любого несогласного, протестующего, просто слишком активного человека можно было легко объявить сумасшедшим и отправить за решетку – на принудительное лечение. Часто прошедший такое «лечение» человек превращался в «овощ», а многие и вовсе не вышли из стен психбольниц живыми.

Страшно видеть, что, оказывается, система никуда не делась. Может, стала действовать более скрытно, но явно не в государственных интересах. Оказывается, у нас одна главврач может так вот запросто позвонить другой главврачу и попросить: мол, пусть такая-то гражданка побудет у тебя сумасшедшей – может, утихомирится. И ничего что для человека это оборачивается фактически запретом на профессию. Нарушаются уже не просто трудовые права, а конституционные права человека. Возможно, эту ситуацию уже следует рассматривать в рамках не административного, а уголовного права?

И я снова обращаюсь к тем государственным органам, которые в нашей республике призваны исполнять важную миссию – охранять Право. Ау! Вы есть? Вы работаете? Вы где, вообще?

Я обращаюсь к Главе Карелии: Артур Олегович, вы помните, что вы – наш региональный гарант прав человека, уполномоченный на это президентом?

Чего вам всем не хватает, чтобы обуздать зарвавшихся руководителей и прекратить «бюрократические издевательства» над человеком, как того от вас требует президент?

Прошу эту публикацию рассматривать как заявление в правоохранительные органы и жду официальных ответов. // Фото: freepik