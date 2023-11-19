 «И никто не виноват. Виноваты мы — в том, что мы живые»

Сегодня расскажем вам печальную историю дома № 7 по улице Свирской. Каждый раз, когда идет дождь, или тает снег, этот деревянный барак заливает водой.

Дом был построен в 1949 году, достиг критического износа к 1993-му, но был признан аварийным лишь в 2019-м. И дата его расселения до сих пор неизвестна.

Сейчас подморозило, и вокруг дома более или менее сухо, хотя вода под ним стоит и сейчас. А когда идет дождь, или тает снег — там начинается самая настоящая Венеция. Подробности — у «Дежурного по городу». (Видео)