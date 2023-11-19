Почти половина петрозаводчан не дают в долг никогда и никому

Многие жители Петрозаводска никогда не занимают деньги и не одалживают их. Это выяснили специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.

По результатам опроса 46 процентов респондентов не дают в долг родным, коллегам и друзьям. Никогда не берут ни у кого в долг 51 процентов опрошенных.

Чаще всего горожане готовы одалживать родным – 22 процента респондентов. Дать в долг друзьям согласны 19 процентов респондентов, коллегам – девять процентов.

Берут в долг чаще всего у родных - 13 процентов. У друзей готовы занимать девять процентов участников опроса, а у коллег – четыре процента.

Средняя сумма, которую петрозаводчане готовы одолжить родственникам, составляет 10 500 рублей, другу - 9 тысяч рублей, коллеге - 4 тысячи рублей. // фото: «Петрозаводск говорит»