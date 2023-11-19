Карельские спортсменки завоевали золото на чемпионате мира

Спортсменки из Лахденпохьи показывают прекрасные результаты на чемпионате и первенстве мира в Московской области. Там проходят состязания по грэпплингу и грэпплинг-ги, сообщили в минобразования и спорта Карелии.

В первый же день состязаний спортсменки из клуба «Витязь» завоевали три медали.

Екатерина Ластовка взяла «золото», поднявшись на высшую ступень пьедестала в возрастной категории 12-13 лет. Бронзовые медали завоевали Светлана Кондратьева и Виолетта Иванова.

Напомним, грэпплинг – вид борьбы, который объединяет в себе технику различных видов спорта. // фото: freepik.com