Беременные пациентки в БСМП лежат в одном отделении с мужчинами

Администрация БСМП Петрозаводска отреагировала на жалобы пациентов в соцсетях. Люди недовольны, что в хирургическом отделении беременные пациентки находятся вместе с мужчинами. При этом на дверях туалетов нет замков.

Руководство медицинского учреждения разъяснило, что вместо замков на дверях туалетных комнат есть таблички с надписями «свободно» и «занято». Запоры не ставят намеренно, тому есть объяснение.

- В туалет может зайти пациент и потерять сознание. Чтобы его оттуда извлечь, потребуется время, а оно может быть потеряно для оказания своевременной экстренной помощи,

- написали медики в официальной группе БСМП.

Администрация заверила, что понимает «проблему нахождения в одном хирургическом отделении и женщин, и мужчин» и прикладывает максимум усилий для более-менее комфортного пребывания в стационаре.

- Наберитесь терпения, уважаемые пациенты. Приносим извинения за доставленные неудобства,

- заявила администрация.

Отдельное гинекологическое отделение создадут через 1-2 года, проект есть и прошел оценку Роспотребнадзора. // фото: «Петрозаводск говорит»