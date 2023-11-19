Карелия опять выделилась. У нас слишком много диабетиков

«Карелия выделяется в Российской Федерации. Мы занимаем одно из первых мест по распространенности как сахарного диабета первого типа, так и второго типа», – сказала главный эндокринолог региона Елена Немчинова на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного Собрания РК. На нем обсуждался вопрос о снабжении больных сахарным диабетом лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Заместитель министра здравоохранения Карелии Галина Матвеева представила очень подробный доклад. Присутствующим рассказали, что в Карелии около 30 тысяч больных сахарными диабетом, из которых сахарным диабетом 1 типа поражено 1892 человека, в том числе 310 детей до 18 лет.

По информации на конец октября 2023 года, из федерального бюджета на приобретение лекарств и медикаментов для лечение сахарного диабета было выделено 101,7 миллиона рублей, а из республиканского бюджета – 96,9 миллиона рублей. О том, что волнует родителей детей-диабетиков, и почему они считают, что их не слышат, читайте здесь.