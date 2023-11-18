Мы первые. В Карелии катастрофически выросло количество диабетиков

Текст и фото: Антонина Кябелева

Внеочередное заседание комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного cобрания РК было посвящено двум темам: как больные сахарным диабетом снабжаются лекарственными препаратами, и что происходит с оказанием медицинской помощи в Лоухском и Муезерском районах. Обсуждение первого вопроса заняло настолько много времени, что ситуации в районах успели коснуться разве что вскользь.

Вопрос о снабжении больных сахарным диабетом лекарственными препаратами и медицинскими изделиями возник не случайно. Информация о выделении Карелии дополнительно более 87 миллионов рублей на создание эндокринологических центров и "школ здоровья" в районах, а также на оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета, вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Граждане забросали Министерство здравоохранения Карелии гневными комментариями, настаивая, что в ситуации острого дефицита лекарственных препаратов и медицинских изделий не до школ здоровья.

На парламентском комитете долго выясняли, что в реальности происходит с обеспечением препаратами диабетиков. На заседание пришли родители детей, страдающих сахарным диабетом.

Заместитель министра здравоохранения Карелии Галина Матвеева представила очень подробный доклад, который изобиловал самыми разными цифрами. Присутствующим рассказали, что в Карелии около 30 тысяч больных сахарными диабетом, из которых сахарным диабетом 1 типа поражено 1892 человека, в том числе 310 детей до 18 лет. По информации на конец октября 2023 года, из федерального бюджета на приобретение лекарств и медикаментов для лечение сахарного диабета было выделено 101,7 миллиона рублей, а из республиканского бюджета – 96,9 миллиона рублей.

Галина Матвеева рассказала, что в Карелии много льготников предпочли вместо бесплатных лекарственных препаратов получать деньги и самостоятельно приобретать препараты.

В 2023 году 69 процентов льготников отказалось от получения набора социальных услуг, предпочтя деньги.

Для сравнения: в 2022 году 72 процента льготников отказалось от набора социальных услуг, а в 2021 году таких было 74 процента. Подобный дисбаланс создает дополнительную нагрузку для бюджета, так как отказываются от набора социальных услуг в основном те льготники, которые имеют право на недорогие препараты. Им легче самостоятельно приобрести лекарства, чем ждать, закупит или нет их Минздрав Карелии. Но теоретически предполагалось, что именно за счет тех, кому не нужны дорогостоящие препараты, должны обеспечиваться более «дорогие» пациенты.

Парадоксально, но этот «перекос», который обернулся дополнительными тратами из республиканского бюджета, был спровоцирован республиканской властью. Перебои с поставками бесплатных лекарств, которые на протяжении многих лет были для Карелии скорее нормой, чем исключением, заставляли граждан отказываться от получения бесполезного социального набора. В последние годы ситуация заметно улучшилась, и это отмечали граждане, пришедшие на заседание комитета. Постепенно льготники переходят на получение социального набора вместо денег, но быстро вернуть веру в то, что государство выполнит свои обязательства, не получается. Тем более, что в начале ноября 2023 года в Карелии вновь возникли проблемы с получением бесплатных препаратов.

Заместитель министра подробно рассказала сколько упаковок какого инсулина и расходного материала дополнительно приобретено, сколько отпущено рецептов, какова средняя стоимость рецепта, на какую сумму были поставлены препараты в районы и каковы остатки. Но в докладе не было главного. Поток цифр был подобен густому туману, не позволяющему увидеть реальную картину происходящего.

Матвеева сообщила, что с 1 января по 1 ноября 2023 года было выписано 102 854 рецепта. А сколько рецептов так и остались бесполезными бумажками, не обеспеченными лекарствами? Естественно, об этом не было ни слова. Или, к примеру, сколько денег нужно выделить, чтобы гражданам не приходилось бороться за получение качественного инсулина?

Подмена анализа реальных проблем чередой хорошо подобранных цифр – известный прием, которым все чаще пользуются чиновники. Единственное, Матвеева отметила, что сейчас 280 детей до 18 лет и 33 взрослых нуждаются в обеспечении датчиками мониторинга уровня глюкозы. В октябре для обеспечения детей современными датчиками мониторинга глюкозы выделили 1, 446 миллиона рублей, а поставить товар должны после 20 ноября.

Председатель совета ветеранов Карелии Николай Черненко обратил внимание на дефицит бесплатных препаратов:

«Ситуация такая. На три месяца рецепт выписывается. Лекарств нет. Есть только на месяц. Лекарства выдают на месяц, и все рецепты в урну».

Он тоже обратил внимание на то, что в докладе Матвеевой не прозвучало информации о том, сколько диабетиков не получили лекарств.

Между тем ситуация в Карелии экстраординарная. За последние 10 лет в Карелии количество диабетиков выросло больше, чем в три раза.

«Карелия выделяется в Российской Федерации. Мы занимаем одно из первых мест по распространенности как сахарного диабета первого типа, так и второго типа. В том году мы были на первом месте по распространенности сахарного диабета первого типа, в том числе у детей, а второго типа - на четвертом. А до этого как-то мы были на первом месте, то есть мы выделяемся в Российской Федерации и у нас распространенность уже больше, чем 4,5 процента населения. А в России три»,

– сказала главный эндокринолог региона Елена Немчинова.

Именно поэтому, считает она, важно обучать граждан тому, как не пополнить армию диабетиков, и что делать, если болезнь все же тебя настигла. Немчинова рассказала, что много ездит по районам республики и часто сталкивается с тем, что больные ничего не знают о необходимой диете и режиме инъекций. Она уверена, что организация школ здоровья в районах – большой шаг вперед. Присутствующие в зале граждане в этом сомневаются. Председатель комитета Алексей Хейфец предложил после организации такой школы провести там вместе с гражданами встречу.

Пришедшая на заседание Алина Радишевская рассказала, что у нее сын, который с детства страдает сахарным диабетом первого типа. Сейчас ему всего 31 год, но он уже имеет первую группу инвалидности из-за последствий, связанных с сахарным диабетом.

Она попросила депутатов рассмотреть вопрос о том, чтобы датчиками мониторинга глюкозы бесплатно снабжали не только детей, но и взрослых, страдающих первым типом диабета. Дело в том, что современные датчики позволяют замедлять развитие тяжелых последствий, связанных с сахарным диабетом, но из-за их высокой стоимости они не по карману небогатым жителям республики. Депутаты обещали рассмотреть этот вопрос.

Депутат Инна Болучевская рассказала о многочисленных жалобах граждан на дефицит лекарственных препаратов. На заседании комитета прозвучал призыв к пациентам, так и не получивших препараты, обращаться с официальными жалобами в Минздрав Карелии. Присутствующие на заседании граждане тут же отреагировали септическими замечаниями о том, что они и без подобных советов находятся в постоянной переписке с министром здравоохранения Михаилом Охлопковым.

«У меня дочка страдает этим заболеванием. Все пишется, все пишется туда. Прямо министру пишется. Но нас не слышат, и поэтому нам приходится писать везде, чтобы нас услышали»,

- сказала одна из мам.

Галина Матвеева пыталась оправдаться, дескать, в министерстве «решают персонально по каждому пациенту».

Тут не выдержал Илья Терехов, у которого дочка больна сахарным диабетом. Он рассказал, что еще в августе семья встала в очередь на установку ребенку помпы. Ее установили 12 октября, а расходные материалы удалось получить только в начале ноября. Он согласен, что лекарственное обеспечение улучшилось, но нерешенных вопросов осталось еще очень много.

Терехов высказал свое мнение и по поводу организации школ здоровья:

«Мне не интересно считать деньги, куда они пойдут. Если эта инициатива будет работать, мы только счастливы. Но где вы наберете столько специалистов?»

По его оценке, даже школа диабета в Детской республиканской больнице не соответствует современным требованиям.

В Минздраве Карелии сегодня, действительно, пытаются помочь тем, кто обращается в связи с отсутствием дорогостоящих, жизненно важных препаратов. Проблема в том, что реализация государственных гарантий часто происходит, как говорится, в ручном режиме. Смог пациент достучаться до Минздрава, или до Росздравнадзора, или до прокуратуры – отлично, он получает препарат, не смог - извините, что называется, ваши проблемы.

Но так не должно быть. И Галина Матвеева не раз подчеркивала на заседании, что государство обязано обеспечить льготные категории населения бесплатными препаратами:

«Каждый человек, который имеет право на льготное лекарственное обеспечение, он, соответственно, должен быть обеспечен в полном объеме».

Она отметила, что министерство всегда готово помочь, «рассмотреть любое из обращений».

Мне кажется, что главная проблема в том, что мы разучились говорить правду. Видели бы вы лица тех граждан, которые уходили с заседания комитета. Сказать, что они были разочарованы, это не сказать ничего.

У нас стало правилом скрывать болевые точки за обилием ничего не говорящих цифр. Такое впечатление, что стало важнее, как смотрится то или иное министерство в публичном пространстве, чем то, что происходит в реальной жизни. Но без точно поставленного диагноза невозможно справиться с болезнью. Это подтвердит любой врач. Успокаивающие речи чиновников карельского Минздрава о готовности помочь, если в аптеке нет препаратов, напоминают сцену, когда смертельно больному пациенту пытаются внушить, что он полностью выздоровел. Но стоит посетить аптечные пункты в Петрозаводске, куда льготники идут со своими рецептами, как станут очевидны реальные масштабы лекарственного дефицита. В районах, скорее всего, ситуация еще печальнее. Я уверена, что замалчивание сложившейся ситуации, обернется еще большими проблемами. И это тем опаснее, что речь идет о здоровье людей.