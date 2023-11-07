В Петрозаводске возник жуткий дефицит бесплатных лекарств

Текст и фото: Антонина Кябелева

Нередко в конце года граждане, получающие бесплатные лекарства, жалуются на то, что не могут получить какие-то отдельные препараты. В 2023 году серьезные перебои с бесплатными препаратами для льготных категорий населения начались уже в начале ноября.

3 ноября после обеденного перерыва около аптечного пункта петрозаводской поликлиники № 3 на Первомайском проспекте выстроилась солидная очередь граждан с рецептами на льготные лекарственные препараты. Народ все прибывал. Примерно в половине второго дня в очереди стояли 17 человек.

Граждане не возмущались, мрачно наблюдая за продвижением очереди. Атмосфера безысходности «накрывала» и без того хмурых граждан каждый раз, как очередной пациент выходил из аптечного пункта, по-прежнему прижимая к себе рецепты вместо препаратов. Хотя некоторым все же улыбалась удача.

«Мы год мучаемся. Сейчас из четырех препаратов мне не дали два. У меня дочка замучилась. Я сегодня сама первый раз сюда добралась. Мне 86 лет, я едва хожу. Каждый месяц приходится переписывать рецепты. Неделю назад мне выписал кардиолог опять рецепты, а я ему говорю, мол, с 1 октября их нет, зачем переписывать, только людей мучить. Я не знала, что это такие мучения лекарства получить»,

- сказала Вера Филипповна, едва передвигаясь по поликлинике с помощью трости.

Она сказала, что пока не обращалась никуда, но собирается отнести рецепты в Министерство здравоохранения Карелии. Правда, судя по тому, насколько плохо женщина передвигается, вряд ли она сможет самостоятельно дойти до ведомства, ответственного за снабжение больных людей бесплатными лекарствами.

«Мне не дали шесть препаратов для отца. Отец находится в пансионате. Мне нужно было получить их и отнести в пансионат. Буду ждать, когда появятся, буду дозваниваться. А что делать еще?»

- сказал мужчина, вышедший с веером рецептов.

«У меня Эликвис был для отца выписан. Я его сегодня получила. Но он очень редко бывает. Обычно покупаем за свои деньги. Слава Богу, дали. Упаковка стоит примерно 2,5 тысячи рублей. Выписывают рецепт на месяц, но обычно нет Эликвиса. А его прием прерывать нельзя. Удивительно, что удалось сегодня получить. Я с утра позвонила, они еще спрашивают, от какой я организации. Я сказала. Мне сообщили, что есть две упаковки на всю поликлинику. Вот я успела приехать и взять. Простояла примерно минут сорок»,

- сказала Ирина, даже не скрывающая радость.

Другая пациентка Раиса Егоровна сообщила, что не может получить лекарства с 13 октября:

«Я постоянно сюда хожу. По телефону не могу звонить, недопонимаю, что говорят».

Мужчина, представившийся Валерием, вышел ни с чем. По его словам, необходимый ему препарат он не смог в течение месяца получить:

«По пятницам я сюда постоянно хожу вот уже месяц».

В аптечном пункте не оказалось и дорогостоящего препарата «Эпоэтин альфа», который жизненно необходим для поддержания необходимого уровня гемоглобина.

«Я звонила на склад, Эпоэтина даже на складе нет. Месяц назад хоть что-то было, а сейчас практически ничего нет»,

- сообщила сотрудница аптечного пункта неутешительную информацию.

В конце октября мне удалось взять интервью у заместителя начальника отдела организации медпомощи и лекарственного обеспечения Минздрава Карелии Ирины Ховчениной. Она подтвердила, что теперь нет обязанности ставить льготные рецепты на отсроченное обслуживание. Это означает, что гражданам, не получившим бесплатные лекарства, приходится самим названивать в аптечные пункты, чтобы уточнить, есть они или нет.

Ирина Ховченина не скрывала, что ситуация с обеспечением льготников бесплатными лекарствами в Карелии сложилась непростая. По ее словам, дефицит средств составляет порядка 200 миллионов рублей. Она уточнила, что из республиканского бюджета уже выделено на организацию лекарственного обеспечение льготников 986,170 миллиона рублей, и еще 20 миллионов рублей поступят в самое ближайшее время.

Если посмотреть бюджет Карелии на 2023 год, то нетрудно найти суму, запланированную на приобретение льготных препаратов. Это 1,296 миллиарда рублей. Судя по этой цифре, дефицит выделяемых на лекарственные препараты средств даже превышает 200 миллионов рублей и скорее приближается к 300 миллионам рублей.

Очевидно, что если уже в ноябре льготники не могут добыть лекарства, как говорится, «днем с огнем», то в декабре ситуация и вовсе превратится в катастрофу для тех, кто получает дорогостоящие или редкие препараты.

В 2024 году, судя по проекту республиканского бюджета, снабжение льготными лекарствами станет еще хуже.

На 2024 год на организацию льготного обеспечения отдельных категорий населения предусмотрено всего 970,327 миллиона рублей. Это на 26 (!) процентов меньше, чем в этом году.

Почему так мало денег заложили в бюджете на 2024 год на бесплатные лекарства? Ведь, следуя здравому смыслу, денег должны выделять больше, как минимум с учетом уровня инфляции. Цены на лекарственные препараты растут очень быстро, и то, что на приобретение лекарств решили выделить денег почти на треть меньше, грозит обернуться их хроническим отсутствием.

В Минздраве Карелии утверждают, что хорошо осведомлены о реальных потребностях в льготных лекарствах. Тогда как объяснить, что в проекте бюджета зафиксировано столь резкое снижение средств на бесплатные препараты? Неужели в течение года умер каждый третий льготник? Вряд ли. Скорее всего на самых больных и беспомощных гражданах банально решили сэкономить.

Остается только надеяться, что и министр здравоохранения Михаил Охлопков, и карельские депутаты не допустят столь жестокого «секвестра». Экономить, конечно, нужно. Но экономить, лишая лекарств инвалидов, это, мягко говоря, и недостойно, и безнравственно.