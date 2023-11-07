«Старт в профессию» поможет выпускникам школ в выборе будущего пути

Акция «Старт в профессию» организована Управлением труда и занятости при поддержке Правительства Республики Карелия, ее цель – помощь выпускникам в осознанном выборе будущей профессии и направления профессионального обучения.

Участников ждут презентации профессий и специальностей, мастер-классы, встречи с преподавателями и студентами 20 техникумов, колледжей и ВУЗов Карелии, профориентационное тестирование, консультации специалистов Кадрового центра Петрозаводска по вопросам профессионального самоопределения и организации временного трудоустройства подростков, а также культурно-развлекательная программа от творческих студенческих коллективов.

Карьерный путь каждого человека начинается с выбора профессии, акция поможет выбрать работа должна не только соответствовать его собственным возможностям и интересам, приносить удовольствие, достойно оплачиваться, но и быть востребованной на рынке труда.

Выбор профессии является первым шагом, определяющим карьерный путь человека. «Старт в профессию» – та площадка, которая дает возможность выбрать ее с учетом способностей и предпочтений, а также потребностей рынка труда.

Напомним, в текущем году в выпускных классах республики обучается более 10 тысяч школьников.

На сегодняшний день в региональной базе органов службы занятости населения более 7 тысяч вакансий, около половины из них по рабочим профессиям. С начала года при содействии органов службы занятости нашли работу более 3,9 тысяч молодых людей, их них более 1,9 тысяч подростков.

Мероприятие «Старт в профессию» для школьников 9-11 классов и их родителей пройдет в Петрозаводске 9 ноября 2023 года с 11 до 15 часов в Национальном театре Республики Карелия (пр. Карла Маркса, д.19).