Сломавшийся светофор в Карелии будут чинить полтора месяца

В Костомукше вышел из строя светофор на пересечении улиц Антикайнена и Надежды. Это произошло из-за аварийного отключения на электросетях, сообщили в администрации городского округа.

Банальная авария оставила город без этого светофорного объекта на долгий срок. Как рассказали власти, из-за удаленности ремонтной базы на транспортировку и восстановление поврежденных элементов уйдет много времени. Ориентировочно светофор смогут починить только к 25 декабря.

Водителей и пешеходов попросили быть особенно внимательными, чтобы не допускать аварийных ситуаций. // Фото «Петрозаводск говорит»